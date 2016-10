Inside: ​Soundtrack entstand mit echtem menschlichen Schädel 

Mit Inside hat das dänische Independent-Studio Playdead in diesem Sommer ein weiteres Rätselspiel herausgebracht, das seine charakteristische Welt, ähnlich dem direkten Vorgängertitel Limbo, nicht zuletzt durch eine düstere, mysteriöse Musikuntermalung erzielt. Und für diese hat sich Sound Designer und Komponist Martin Stig Andersen offenbar etwas ganz Besonderes einfallen lassen, wie aus einem Artikel der Webseite Gamasutra hervorgeht: Inspiriert von der Tatsache, dass unsere Stimmen im eigenen Kopf anders klingen als für Außenstehende, nahm der Komponist die Musik offenbar in einem echten menschlichen Schädel auf. "Ein großer Teil dessen, was du hörst, hallt in deinem Körper wider, in deinem Kieferknochen zum Beispiel", schreibt Andersen.



Diesen Effekt habe er für die Musik von Inside nachbilden wollen, weswegen er für seine Experimente einen echten, menschlichen Schädel erworben habe. Wie? Das lässt der Komponist offen. Für Inside setzte Andersen auf Synthesizer-Töne inspiriert aus B-Horrorfilmen der 80er Jahre - im Inneren des menschlichen Schädels soll der Sound dabei eine völlig neue, düstere und kältere Qualität erlangt haben. "Irgendwann waren aufgrund der Vibration alle Zähne aus dem Schädel gefallen, aber solang sie noch da waren, kreierten sie einen geringen Vibrationssound, der denke ich eine beunruhigende, aber auch seltsam vertraute Wirkung auf die Leute hat. Denn auf eine Art kennen wir das alle", so Andersen. Für weitere Informationen über den ungewöhnlichen Aufnahmeprozess der Musik von Inside werft ihr einen Blick in den gesamten Artikel auf Gamasutra. In Zukunft möchte der Komponist übrigens mit Überwachungsutensilien wie starken Richtmikrofonen herumexperimentieren.

Quelle: Gamasutra