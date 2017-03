Inner Chains: Release-Termin für PC & neuer Cinematic-Trailer

Publisher Imgn.Pro und Entwickler Telepath's Tree haben den Release-Termin für Inner Chains bekannt gegeben. Der Horror-Shooter aus polnischer Produktion erscheint demnach am 20. April für den PC. Der Preis wird bei 19,99 Euro liegen. Im Steam-Katalog ist Inner Chains zwar bereits zu finden, kann aber bislang noch nicht vorbestellt werden. Außerdem ist Inner Chains auch noch für PS4 und Xbox One in der Mache. Die beiden Konsolenversionen haben noch keinen Termin.

Einen neuen Trailer zu Inner Chains gibt es ebenfalls, zu finden unterhalb dieser Zeilen. Neue Spielszenen enthält der Clip allerdings nicht. Zu sehen sind CGI-Sequenzen, die mehr über die Story verraten. Optisch macht Inner Chains indes durchaus einiges her. Die zumeist düsteren Schauplätze weisen eine geradezu verschwenderische Fülle an Details auf. Telepath's Tree vertraut hierbei auf die beliebte Unreal Engine 4 aus dem Hause Epic Games. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Inner Chains.