Injustice 2: Neuer Trailer präsentiert das Gear-System

03:11

13.04.2017 um 11:15 Uhr Publisher Warner Bros. Interactive Entertainment und Entwickler NetherRealmStudios haben einen neuen Trailer zum kommenden Injustice 2 veröffentlicht. Das Video mit dem Titel "Your Battles Your Way" fokussiert sich auf das neue Gear-System, das im neuen Teil des Beat'em Up zum Einsatz kommen wird. Damit soll das Spiel laut dem Publisher eine bisher unerreichte Tiefe erhalten. Spieler haben damit die Möglichkeit ihren Kampfstil individuell zu entwickeln und sich eigene Ziele zu setzen. Injustice 2 erscheint am 18. Mai 2017 für PlayStation 4 und Xbox One.

