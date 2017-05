Das Prügelspiel Injustice 2 bietet euch für jeden Kämpfer ein Maximal-Level von 20. In diesem Guide bieten wir euch Tipps, wie ihr Batman und Co. in Windeseile auf Max-Level bringt. Durch das Aufleveln der Charaktere im Prügler schaltet ihr obendrein auch Equipment für die Helden frei. Sowohl im Singleplayer-Modus als auch im Mehrspieler-Part dürft ihr EXP sammeln und somit eure Lieblingshelden auf Stufe 20 bringen. In unserem Test zu Injustice 2 lest ihr sämtliche Stärken und Schwächen des Spiels.

Injustice 2 - Allgemeine Tipps zu mehr EXP

Unterschiedliche Ausrüstungsgegenstände bieten verschiedene Booster auch für EXP. Quelle: PC Games

In Injustice 2 erhaltet ihr mehr EXP, je besser ihr spielt! Solltet ihr lediglich Fernattacken nutzen und euch feige vor dem Nahkampf drücken, erhaltet ihr nicht so viele Punkte für euren Charakter. Ihr solltet also abwechslungsreiche und gut getimte Moves verwenden, um die maximal möglichen Erfahrungspunkte einzuheimsen.

Ausrüstungsgegenstände verleihen teilweise Bonus-EXP. Ihr solltet also jedes neu freigespielte Teil genau untersuchen und eure Ausrüstung optimal auswählen. Bei einigen Gegenständen gibt es permanent einen kleinen Boost auf EXP, andere Gear-Teile erfordern spezielle Aktionen, um mehr Boni freizuschalten. Die richtige Wahl der Ausrüstungsgegenstände in Injustice 2 bringt auch also mehr Exp.

Genau wie durch abwechslungsreichere Aktionen erhaltet ihr auch auf höheren Schwierigkeitsgraden mehr EXP. Ihr solltet also üben und - wenn möglich - auf höheren Schwierigkeitsgraden spielen, um ordentlich EXP für eure ausgewählten Helden in Injustice 2 einzuheimsen. Nutzt hierfür die Herausforderung der höheren Schwierigkeitsgrade auf jeden Fall.

Nachdem ihr euren ersten Helden in Injustice 2 auf Maximalstufe 20 gebracht habt, dürft ihr Quellkristalle nutzen. Zahlt ihr beispielsweise 10.000 Kristalle, so boostet ihr einen Charaktere eurer Wahl sofort auf Level 20. Quellkristalle erhaltet ihr selten während des Spiels als Belohnung. Wahlweise dürft ihr diese Kristalle auch mittels Mikrotransaktion kaufen.

Injustice 2 - Charaktere schnell auf Level 20 boosten

Hierfür benötigt ihr zwei Controller und etwa 50 Fights. Das benötigt zwar Zeit, ist aber mit Abstand die schnellste Methode zum Aufleveln von Helden in Injustice 2.

Navigiert ins Optionsmenü und stellt bei den Spieleinstellungen die Rundenzeit auf 300 und die Rundenanzahl zum Sieg auf 2. Mit zwei Controllern angestöpselt startet ihr den Versus-Mehrspieler-Modus. Spieler 1 erhält den Charakter zum Aufleveln. Als Spieler 2 nutzt ihr einen Charakter mit wenig Gesundheit. Das sind beispielsweise Supergirl, Green Lantern, Superman, Wonder Woman oder Aquaman. Startet das Match und haut Spieler 2 mit eurem als Spieler 1 ausgewählten Helden weg. Dabei nutzt ihr schnelle Moves und Combos, um den wehrlosen Gegner schnell zu eliminieren. Hierbei solltet ihr etwa 1000 XP pro Kampf erhalten und jede Menge EXP einheimsen. Solltet ihr lediglich Siege für euren Charakter einfahren wollen, stellt die Rundenanzahl im Menü auf 1. Manchmal gibt es auch Belohnungen für eine bestimmte Anzahl an Siegen.