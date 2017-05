Injustice 2: Superhelden-Prügler für Konsolen im Grafik-Vergleich

Noch diese Woche erscheint Injustice 2. Wer sowohl PS4 als auch Xbox One unter dem Fernseher stehen hat, stellt sich vermutlich die Frage, zu welcher Version er denn nun greifen soll. Wir erleichtern euch die Entscheidung mit unseren Video-Grafik-Vergleich zu Injustice 2. Darin haben wir beide Fassungen direkt gegenübergestellt. Gigantisch fallen die Unterschiede nicht aus, was allerdings auch kaum zu erwarten war, angesichts der ähnlichen Leistungsfähigkeit beider Konsolen. Doch urteilt am besten selbst!

Die PC-Version haben wir nicht etwa unterschlagen bei unserem Grafik-Vergleich. Injustice 2 erscheint, im Gegensatz zum Vorgänger Injustice: Gods Among Us, ausschließlich für PS4 und Xbox One. Erhältlich sind Standard, Deluxe und Ultimate Edition zu Preisen von knapp 70 bis 110 Euro. Wer noch schnell vorbestellt, kann sich über einen zusätzlichen Kämpfer freuen, den Bösewicht Darkseid. Alle weiteren News und Infos zum Superhelden-Beat'em up von Netherrealm Studios findet ihr wie üblich auf der Themenseite zu Injustice 2.