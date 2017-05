Injustice 2: Neuer Trailer zeigt Joker und seine Fähigkeiten

Der Joker gehört zum Urgestein der Batman-Comics. Doch wer genau sich hinter dem blutroten Grinsen verbirgt, ist bis heute nicht vollständig geklärt. Es gibt verschiedene Darstellungen seiner Vergangenheit und auch bürgerliche Namen sind bereits einige gefallen. Charakteristisch und unverändert jedoch: Die Boshaftigkeit und das hämische Lachen. Dieses bekommt man auch im zweiten Teil der Beat 'em-Up-Reihe Injustice zu hören. Im neuen Trailer wird bestätigt, dass der Joker wieder mit von der Partie sein wird.

Als langjähriger Erzfeind von Batman hat der Joker einige fiese Tricks auf Lager: Von der obligatorischen Schreckschusswaffe - die den Gegner durchaus zu töten vermag - bis hin zum elektrischen Stuhl, der den Gegner unter grellen Blitzen ins Jenseits befördert. Fakt ist: Die Gräueltaten des Jokers kombiniert mit seinem unverkennbaren Gelächter erfreuen sich stets großer Faszination bei Fans des DC-Universums. Wie in allen verwandten Titeln und Specials (zB. DC vs. Mortal Kombat) setzt Creative Director Ed Boon beim Joker erneut auf brutalen Schabernack. In den letzten Wochen wurden im Abstand von wenigen Tagen immer wieder Trailer veröffentlicht, die das Mitwirken eines Charakters bestätigten. Es ist anzunehmen, dass bis zur Veröffentlichung am 18. Mai noch einige Figuren bekanntgegeben werden. Injustice 2 wird für Playstation 4 und Xbox One erhältlich sein.

Hier seht ihr den Trailer: