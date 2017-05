Halb Mensch, halb Maschine - Brainiac ist ein außerirdisches Genie mit wenig guten Absichten. Erstmals in den DC-Comics aus dem Jahre 1958 aufgetaucht, sammelt er Welten um seinem Intellekt zu mehr Wachstum zu verhelfen. Dabei haben sich nicht nur seine Darstellung, sondern auch seine Eigenschaften im Laufe der Jahrzehnte immer wieder verändert: Mal stellte man ihn als Cyborg mit übernatürlichen Fähigkeiten dar, dann wieder als Computerprogramm in der Hülle eines menschlichen Körpers. Seinen Ursprung hat Brainiac auf dem Planeten Colu, auf dem er es einige Male mit Superman aufgenommen hat. Sein stets gegenwärtiger Drang nach Wissen und noch mehr Intelligenz treibt ihn dazu, Städte und Welten schrumpfen zu lassen. Nun hat er die Erde als nächstes hübsches Stück in für seine Sammlung auserkoren.

Mit Brainiac wollen die Entwickler von NetherRealm-Studios frischen Wind in Injustice 2 bringen - an den meisten anderen Schurken hatte man sich in der letzten Zeit wohl satt gesehen. Auf Youtube könnt ihr euch nun ein Bild von den Kampffähigkeiten des größenwahnsinnigen Androiden machen, denn der offizielle Kanal von Injustice hat einen weiteren Trailer veröffentlicht. Bisher waren dort viele Charaktere zu sehen, die eingefleischten DC-Fans bekannt sein dürften: Batman, Superman, Harley Quinn, Catwoman, Poison Ivy und The Green Lantern, um nur wenige zu nennen. Injustice 2 erscheint für Playstation 4 und Xbox One.

Seht euch hier den Trailer an: