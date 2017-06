01:45

The End Is Nigh: Ankündigungstrailer zum knallharten Retro-Plattformspiel Embed-Code <object id="flowplayer" width="669" height="402" class="playerStyle" data="http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/flowplayer/flowplayer.unlimited-3.2.15.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="movie" value="http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/flowplayer/flowplayer.unlimited-3.2.15.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashvars" value="config=http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/config_emb_js.cfm%3Fvid%3D74276%26a%5FicategoryId%3D7%26article%5Fid%3D1229853%26product%5Fid%3D239276%26sAdSetCategory%3Ddefault" /></object> Für die Verwendung in unseren Foren: [ctecvideo]74276[/ctecvideo]

The End Is Nigh: Ankündigungstrailer zum knallharten Retro-Plattformspiel

10.06.2017 um 18:15 Uhr Das ist der Ankündigungstrailer zu The End Is Nigh, dem neuen Werk von Edmund McMillen (The Binding of Isaac, Super Meat Boy). The End Is Nigh ist ein knallhartes Plattformspiel mit Pixelgrafik. The End Is Nigh ist bislang nur für PC bestätigt. Release ist schon im Juli 2017.

Mehr zu Indie Games findet ihr auf unserer Themenseite.