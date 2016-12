Old Time Hockey: Trailer stellt das Retro-Eishockey vor

18.12.2016 um 13:15 Uhr Mit Old Time Hockey will V7 Entertainment das Thema Eishockey auf dem PC wiederbeleben - ein Trailer stellt das Eishockeyspiel, das in den 70ern spielt, vor.

