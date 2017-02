Galaxy in Turmoil: Ein Spaziergang im Weltraum - Video zeigt Alpha-Version des Online-Shooters

Auch ohne Star-Wars-Lizenz arbeiten die Frontwire Studios weiter an ihrem Online-Shooter Galaxy in Turmoil. In diesem erlebt ihr spannende Multiplayer-Gefechte im Weltraum und auf Planetenoberflächen. Dabei seid ihr entweder zu Fuß unterwegs oder nutzt die vielen Fahrzeuge und Raumschiffe.

Das Spiel soll die Atmosphäre der früheren Star-Wars-Battlefront-Titel einfangen, aber ein modernes Spielgeschehen mit einer wunderschönen Grafik verbinden. Derzeit befindet sich der Online-Shooter in einer sehr frühen Alpha-Version, aus der die Entwickler jetzt ein Video veröffentlicht haben.

In diesem ist ein Weltraumspaziergang zu sehen. Ein Spieler läuft zunächst auf der Plattform einer Raumstation und schwebt dann durch das All. Unter ihm ist ein Planet mit einer zerklüfteten Landschaft zu sehen. Der Spieler schwebt immer weiter, bis er eine Art Raumgleiter entdeckt. Offenbar spielen diese Weltraumspaziergänge eine wichtige Rolle. Eventuell werden sich die Spieler so in der Schwerelosigkeit des Alls untereinander bekämpfen können.

Eine Demo des Actionspiels Galaxy in Turmoil soll im dritten Quartal 2017 erscheinen.

Quelle: PCGamesN