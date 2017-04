Braid-Entwickler Jonathan Blow teasert neues Spiel an

Das Indie-Spiel Braid mauserte sich nach dem Release im Jahr 2008 zu einem Erfolg. Die Atmosphäre, die knackigen Rätsel und viele innovative Ideen wie eine "Rückspul-Funktion", zeigen, wie kreativ und spaßig kleine Spiele heute sein können.

Nun teaserte Entwickler Jonathan Blow während der Reboot-Develop-Konferenz in Kroatien ein neues Spiel an. Viel wollte er zwar noch nicht darüber verraten, doch man soll wieder eine Spielfigur steuern und viele Rätsel in den Levels lösen müssen. Beispielsweise, indem man Kisten und Blöcke verschiebt. Für dieses Spiel entwickelt Blow derzeit eine neue Engine, die er auf der Konferenz kurz vorstellte. Laut Blow wurden bereits rund 25 Stunden an Gameplay für das noch nicht angekündigte und namenlose Spiel erstellt.

Wie dieses Indie-Spiel im aktuellen, noch sehr frühen Zustand aussieht, könnt ihr euch im hier verlinkten Twitch-Video ab der Zeitmarke 5:32:45 ansehen.

Quelle: Eurogamer