The Town of Light: Release für PS4 und Xbox One im 2. Quartal 2017

Nachdem das Horrorspiel The Town of Light im Februar 2016 erfolgreich auf dem PC erschien, hat das italienische Entwicklerstudio LKA.it nun eine PS4- und Xbox-One-Umsetzung für das 2. Quartal 2017 angekündigt. Luca Dalcò, Screenwriter und Art Director von The Town of Light, ging in einem Blogpost darüber hinaus auf weitere Details zum Release ein. So wird es laut Dalcò einige signifikante Verbesserungen für die PS4-Version des Spiels geben.

Diese Verbesserungen seien unter anderem weitere Story-Elemente, eine überarbeitete Sprachausgabe, mehr interaktive Gegenstände sowie ein komplett überarbeitetes und an die PS4 angepasstes UI. Obwohl es seit Mai 2016 eine Oculus-Rift Unterstützung für das Spiel gibt, ist es nicht bekannt, ob auch Support für Sonys PlaySation VR geplant ist.

Die Story spielt in der Toscana, Italien. Dabei sind die Ereignisse des Spiels wahren Begebenheiten in der Nervenheilanstalt Volterra nachempfunden. Dort wurden Menschen bis in das Jahr 1978 menschenunwürdig behandelt. Im Mittelpunkt steht dabei die 16-jährige Renée, welche ohne legitime Begründung in die Nervenheilanstalt eingewiesen wird. Dort kann der Spieler die Story aus ihrer Sicht erleben, Entscheidungen treffen und damit den Spielfluss beeinflussen.

Dass The Town of Light nun auch Umsetzungen für PS4 und Xbox One erhält, ist zurückzuführen auf das großteils positive Feedback, welches die Entwickler erhielten. Man sei "überwältigt davon, wie die Community auf das Spiel reagierte. [...] Das ist ein großer Ansporn für uns, die Geschichte derjenigen, die unter ihrer mentalen Gesundheit litten, einer noch breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen - im Zentrum dieser Vision steht die PlayStation-Community."

Quelle: Luca Dalcò, LKA.it