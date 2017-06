Edmund McMillen, (Mit-)Schöpfer der Indie-Klassiker Super Meat Boy und The Binding of Isaac, hat sein neuestes Projekt angekündigt. The End Is Nigh ist ein knallhartes Plattformspiel mit überaus pixeliger Retrografik. The End Is Nigh bietet zwölf Kapitel mit über 600 Levels, in denen sich jede Menge sammelbare Gegenstände verstecken. Erscheinen soll The End Is Nigh zumindest vorerst offenbar nur für den PC - und zwar schon sehr bald. Der Release ist für den 12. Juli geplant.

Zur "Story": In The End Is Nigh verkörpert der Spieler Ash, eines der "Dinge" (sic!), das das Ende der Welt "überlebt" (wiederum sic!) hat. Auf Ash warten mutierte, verstörende Gegner und - natürlich - unzählige virtuelle Todesarten. Beides sind essentielle Bestandteile von McMillens Titel. Das Spielziel besteht darin, einen Freund für Ash aus zuvor zu findenden Leichenteilen zu basteln, was unter anderem an Mary Shelleys Romanklassiker Frankenstein erinnert. Erste Screenshots und den Ankündigungstrailer zu The End Is Nigh findet ihr in dieser Meldung.