Der US-Wahlkampf und das Duell um die Präsidentschaft zwischen Hillary Clinton und Donald Trump treibt zuweilen seltsame Blüten. Auch die Videospiel-Branche hat längst das Potenzial des Themas gewittert. Neuestes Beispiel: Der Sidescroller Election Warz. In Sachen spielerischer Güte eher bescheiden ausgestattet, verlässt sich der Mobile-Titel von Indie-Entwickler Blue Mobile Games auf deftigen Humor, Zombies und einen knallbunten Comic-Look. Das Kalkül des Studios: Irgendjemand wird schon gerne in der Rolle von Trump, Clinton, Obama oder einem anderen US-Politiker (wahlweise im Look bekannter Filmhelden wie Rambo oder Terminator) die Konkurrenz auf demokratischer/republikanischer Seite per Abschuss virtueller Schusswaffen beseitigen.

Election Warz ist ein Free2Play-Spiel mit In-App-Käufen und sowohl für iOS- wie Android-Betriebssysteme erhältlich. Die Android-Version ist aber momentan nicht im deutschen Store zu haben. Wer auf den Grafikstil steht, aber keine Lust auf simple Sidescroller-Action hat, der kann auch den Meme-Generator von Blue Mobile Games nutzen. Wir freuen uns derweil auf den 9. November 2016, denn dann ist der ganze Medienrummel rund um die US-Wahlen endlich vorbei.

Election Warz: Zombie-Sidescroller zum US-Wahlkampf Trump vs. Clinton (3) Quelle: Blue Mobile Games