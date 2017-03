Battle Brothers scheint die Spieler zu überzeugen. Das seit dem 24. März über Steam erhältliche Strategie-Rollenspiel aus Deutschland erntet durchweg positive Kommentare. Nach inzwischen mehr als 2.000 verfassten Tests schneidet Battle Brothers "sehr positiv" ab - 93 Prozent der eingereichten Kritiken sind dabei mit "positiv" bewertet worden.

Das von den Overhype Studios entwickelte Strategie-RPG versetzt euch in eine düstere Mittelalter-Fantasywelt, in der ihr eine Söldnerfirma aufbaut und entscheidet, welche Kämpfer ihr einstellt und in welche Scharmützel ihr diese auf der prozedural erzeugten, offenen Welt schickt. Fette Beute scheint an jeder Ecke zu winken. Die Kämpfe sind rundenbasiert.



Spieler sprechen klare Empfehlung aus

"Wenn ihr Spiele wie Silent Storm oder Jagged Alliance mögt, dann solltet ihr euch Battle Brothers nicht entgehen lassen", schreibt ein Spieler in seinem Test auf Steam. Ein weiterer beschreibt es als einen Mix aus Final Fantasy Tactics und Mount & Blade - mit einem Hauch den aus Faster Than Light bekannten prozedural generierten Events. "Das Artwork ist äußerst hübsch und die Hardcore-Elemente sind großartig. Wenn dein Battle Brother den Pixeltod stirbt, nun, dann segnet er für immer das Zeitliche - sehr fordernd! Ich kann das Spiel nur empfehlen."

In Battle Brothers errichtet ihr eure eigene Söldnertruppe und geht mit ihnen auf Beutezug. Quelle: Overhype Studios Ein anderer Spieler schreibt: "Ich weiß nicht, was ich zu den vielen positiven Reviews noch hinzufügen kann. Aber: Das Spiel ist einfach großartig. Ich kann es jedem, der Rundenstrategie mag, nur wärmstens ans Herz legen." In den Tests zu Battle Brothers erhalten vor allem die offene Sandbox-Welt, die vielen Anpassungsmöglichkeiten der Söldner und das Kampfsystem besonders viel Lob. Hinzu kommen gelungene Fraktionen und Beziehungen untereinander.

"Oh man! Was für ein Spiel! Ich bin vom Typ her kein Review-Schreiber, aber hier muss ich kundtun: Unbedingt kaufen! Kennt ihr das, wenn ihr ein Spiel früh abends startet, gefühlte zehn Minuten später auf die Uhr seht und es ist irgendetwas nach fünf Uhr morgens? Ja, so ein Spiel ist Battle Brothers", ergänzt ein anderer, sichtlich angetaner Spieler in den Steam-Tests zu Battle Brothers. Ähnliche Aussagen sind in der Steam-Community in überwältigender Mehrheit zu lesen.

Nur wenig Kritik

Die per Zufall generierten Karten schmecken nicht jedem Spieler. Quelle: Overhype Studios Die wenigen negativen Kritiken kreiden unter anderem die per Zufall generierten Karten an. "Der Generator tendiert zu zerfranzten Maps, die 16 bis 17 Ortschaften auf der Karte sind oft unschön verteilt", schreibt ein Spieler. Manche stören sich zudem am Personalmanagement und an den wenigen Charakter-Animationen. Als negativ werden außerdem ein fehlendes Tutorial und eine fehlende Haupt-Story angeführt.

Battle Brothers lässt sich für 27,99 Euro auf Steam herunterladen. Die Deluxe-Edition, die neben dem Hauptspiel auch den Soundtrack enthält, kostet 32,98 Euro. Die volle Packing Battle Brothers gibt's mit der Supporter Edition: Die Auflage enthält das Spiel, den Soundtrack, ein digitales Lore-Buch und das legendäre Item "Fangshire Helm".