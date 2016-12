Old Time Hockey: Arcade-Eishockey im Retro-Stil angekündigt

Mit Old Time Hockey wird das Entwicklerteam von V7 Entertainment ein neues Arcade-Eishockey-Spiel für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. Die Macher wollen das Spielgefühl von NHL 94, Blades of Steel und weiteren Klassikern wie Tecmo Bowl einfangen. Im klassischen 5-on-5-Modus können Spieler in Arcade-Eishockey-Partien antreten. Neben einigen Screenshots wurde zudem ein erster Trailer von Entwickler V7 Entertainment veröffentlicht. Die Bilder sowie das erste Video findet Ihr unterhalb dieser Meldung.

Darüber hinaus wird es einen Story-Modus geben, in dem Spieler ein schwächelndes Team aus den 70er-Jahren in der sogenannten Bush League zurück in die Erfolgsspur bringen müssen. Während der Saison kann die Moral der Spieler erhöht, verschiedene Hockey-Karten gesammelt oder Nachrichten-Artikel zur aktuellen Lage gelesen werden. Ein Mini-Kalender, Live-Ticker und der Statistik-Überblick halten euch über die Geschehnisse in der Bush League auf dem Laufenden. Old Time Hockey erscheint digital Anfang 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.