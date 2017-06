Indiana Jones and the Fate of Atlantis: Der Klassiker wird 25!

Knapp 9 Jahre ist es her, seit Steven Spielberg und George Lucas den legendären Peitschenschwinger durch sein unrühmliches viertes Abenteuer "Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels" hetzten. Alteingesessene Adventure-Spieler hatten zumindest einen Trost - denn für die gab es "Indy 4" bereits, und zwar schon seit 1992! In dem Jahr erschien nämlich das erstklassige Indiana Jones and the Fate of Atlantis, in dem sich der berühmte Archäologe und Abenteuer durch ein eigenständiges Point-and-Click-Abenteuer ohne Filmbezug rätseln durfte. Heute, in diesem Monat, wird der Klassiker stolze 25 Jahre alt - und wir blicken zurück auf das wohl einzige Videospiel, das wirklich jeder Indy-Fan gespielt haben sollte!

Gegen Spielende erforscht Dr. Henry Jones Jr. das sagenumwobene Atlantis. Hier bedient er eine Maschine, die Lava zur Herstellung von Orichalcum gewinnt. Quelle: PC Games

Lucas Arts in Bestform: So entstand Indy 4

Anfang der 90er war LucasArts (bis 1991 noch Lucasfilm Games) in reger Aufbruchsstimmung: Das Studio, das 1982 von George Lucas himself gegründet wurde, hatte sich mit Spielen wie Maniac Mansion und The Secret of Monkey Island unlängst den Ruf als neuer Adventure-Spezialist erworben und ließ den Hauptkonkurrenten Sierra mit Riesenschritten hinter sich. Zu den jüngsten Erfolgen des Studios zählte auch Indiana Jones and the Last Crusade: The Graphic Adventure (1989), das auf dem zeitgleich veröffentlichten Kino-Hit basierte. Kein Wunder also, dass bei LucasArts der Ruf nach einem Nachfolger laut wurde. Da zu dieser Zeit der Großteil des Teams an Spielen wie Monkey Island arbeitete, wurde Hal Barwood auf den Posten des Projektleiters gesetzt, der sich bislang eher als Drehbuchautor hervorgetan hatte.

Indy und Sophia können sich eigentlich nicht ausstehen, müssen aber trotzdem zusammenarbeiten, um Atlantis zu erreichen. Quelle: Steam Zunächst sollte Barwood ein Adventure auf Basis von Indiana Jones and the Monkey King umsetzen - dabei handelte es sich ursprünglich um ein Skript für einen dritten Indiana Jones-Film, das aus der Feder von Regisseur Chris Columbus stammte, basierend auf einer Idee von George Lucas. Das Drehbuch wurde jedoch von Spielberg & Co. verworfen und geriet danach in die Hände von Barwood, der ebenfalls wenig Gefallen daran fand. Stattdessen schlug Barwood vor, eine völlig neue Story für sein nächstes Spiel zu schreiben und verbrachte daraufhin viel Zeit damit, sich gemeinsam mit Co-Autor Noah Falstein durch jede Menge pseudo-wissenschaftlicher Literatur zu mühen. Dabei stießen sie schließlich auf den Mythos rund um die sagenhafte Stadt Atlantis, die auf den griechischen Philosophen Platon zurückgeht. Die Geburtsstunde von Fate of Atlantis!



09:52

Indiana Jones and the Fate of Atlantis: Retro-Gameplay 1/2 (unkommentiert) Embed-Code <object id="flowplayer" width="669" height="402" class="playerStyle" data="http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/flowplayer/flowplayer.unlimited-3.2.15.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="movie" value="http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/flowplayer/flowplayer.unlimited-3.2.15.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashvars" value="config=http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/config_emb_js.cfm%3Fvid%3D74235%26a%5FicategoryId%3D7%26article%5Fid%3D1229550%26product%5Fid%3D222171%26sAdSetCategory%3Ddefault" /></object> Für die Verwendung in unseren Foren: [ctecvideo]74235[/ctecvideo]

Drei Wege führen nach Atlantis

Ganz im Gegensatz zum Vorgängerspiel The Last Crusade musste die Handlung von Fate of Atlantis keiner Filmvorlage folgen. Dadurch konnten sich die Autoren und Designer kräftig austoben! Indys neues Abenteur spielt im Jahr 1939 kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Die Nazis sind auf der Suche nach der legendären Stadt Atlantis, da sie dort mächtige Technologien und große Mengen des mystischen Orichalcums vermuten - dieses hochpotente Mineral soll angeblich die futuristischen Maschinen in Atlantis betrieben haben und lässt die Nazis von Waffen ungeahnter Zerstörungskraft träumen. Um das zu verhindern, sucht Indy widerwillig seine ehemalige Studentin Sophia Hapbood auf, die sich auf atlantische Mythologie versteht und die ihm den Weg zu der sagenhaften Unterwasser-Stadt weisen soll.

Im Heißluftballon machen wir uns auf die Suche nach einer Ausgrabungsstätte der Nazis. Quelle: GOG Das Highlight von Fate of Atlantis stellt seinen Wiederspielwert dar: Während Anfang und Ende des Spiels klar vorgegeben sind, lässt sich der Mittelteil auf drei unterschiedliche Arten spielen. Relativ früh muss Indy entscheiden, ob er lieber alleine aufbrechen oder sich stattdessen mit der zickigen Sophia zusammentun will, um gemeinsam mit ihr die kniffligen Puzzles zu lösen. Als dritte Möglichkeit steht der "Action-Weg" zur Verfügung, in dem es Indy mit deutlich mehr Gegnern zu tun bekommt, die er dann teilweise im (simplen) Faustkampf oder aber mit Köpfchen bezwingen muss. Jeder der drei Wege folgt zwar grundlegend dem gleichen Muster, beinhaltet aber unterschiedliche Situationen und Aufgaben, zum Teil gibt's sogar völlig neue Schauplätze und Charaktere. Wer wirklich alles erleben will, kommt um drei Spieldurchgänge also nicht herum!

Faustkämpfe werden mit simplen Mausklicks erledigt und lassen sich - je nach Lösungsweg - fast vollständig vermeiden. Quelle: PC Games Und das lohnt sich, denn Fate of Atlantis ist vollgepackt mit schönen Ideen, knackigen Puzzles und guten (oder zumindest gut gemeinten) Minispielen: Je nach Entscheidung muss Indy beispielsweise mit dem Heißluftballon über die Wüste Algeriens fliegen oder sie auf dem Rücken eines Kamels durchqueren, außerdem gilt es Gruften zu erforschen, Ausgrabungsstätten zu erkunden und ganze U-Boote zu steuern, bis man schließlich das tief im Ozean verborgene Atlantis unsicher macht. Trotz einiger simpler Action-Einlagen ist Fate of Atlantis ein Point-and-Click-Adventure in Reinkultur, das auf einer verbesserten Version von Ron Gilberts SCUMM-Engine basierte. Im Gegensatz zu The Last Crusade kommen nur noch neun Aktionsverben und dafür ein Inventar mit Icons zum Einsatz, was für deutlich mehr Spielkomfort sorgte. Auch optisch war Fate of Atlantis viel ansehnlicher, die Grafik erstrahlte in 256 Farben, die Hintergründe waren deutlich detailreicher gezeichnet als im Vorgängerspiel und für die Animationen kam eine Art Rotoskopie-Verfahren zum Einsatz, bei dem die Grafiken über Videoaufnahmen gepixelt wurden.

Viel Lob und Sprachausgabe

Indy infiltriert ein U-Boot der Nazis. Per Bordsprechanlage scheucht er die Besatzung von einem Ende zum anderen. Quelle: GOG Schon kurz nach Release war klar, dass LucasArts ein weiterer Meilenstein gelungen war: Kritiker wie Fans zeigten sich von der frischen Geschichte, den gelungenen Rätseln, den drei Lösungswegen und der dichten Atmosphäre begeistert - auch im Test von PC Games (nachzulesen in der Erstausgabe 10/1992!) räumte das Spiel eine stramme Wertung von 92 Prozent ab. Zunächst wurde Fate of Atlantis noch auf Disketten ausgeliefert, die damals noch ausreichten, um die bescheidenen Datenmengen unterzubringen. Wenig später ließ LucasArts jedoch eine neue Version des Spiels anfertigen, die vollständig mit englischer Sprachausgabe unterlegt war - weil diese Fassung deutlich größer ausfiel, wurde sie ähnlich wie Day of the Tentacle nur noch auf CD-ROM ausgeliefert. Da Harrison Ford zu der Zeit nicht zur Verfügung stand (ob nun aus Zeitgründen oder weil er schlichtweg keinen Bock hatte...), übernahm der Sprecher Doug Lee die Rolle des legendären Peitschenschwingers.

Indys Erben: Der Fluch der Nachfolger

Da Fate of Atlantis auch ein kommerzieller Erfolg war, gab LucasArts direkt einen Nachfolger in Auftrag. Hal Barwood und sein Team schrieben ein Skript für ein neues Adventure namens Indiana Jones and the Iron Phoenix, das nach dem Zweiten Weltkrieg spielen sollte. Indy hatte hier die Aufgabe, die Nazis davon abzuhalten, mithilfe des Steins der Weisen den verstorbenen Adolf Hitler wiederzubeleben. Nach fast 15 Monaten Entwicklungszeit wuchsen bei LucasArts jedoch ernste Zweifel an dem Projekt: Deutschland galt schon damals als wichtiger Absatzmarkt für Adventure-Spiele, doch die Darstellung von Hitler und verschiedenster Nazi-Symbole in Videospielen ist hierzulande bis heute verboten. LucasArts zog darum die Notbremse und stellte das Projekt ein, da man schließlich einsah, es hierzulande nicht ohne tiefschürfende Änderungen veröffentlichen zu dürfen. Angeblich habe es auch im Team heftige interne Differenzen gegeben. Später wagte LucasArts immerhin einen zweiten Versuch und gab Indiana Jones and the Spear of Destiny in Auftrag, das aber wenig später ebenfalls eingestampft wurde. Damit war die Ära der klassischen Adventure-Indys beendet!

Im Spielverlauf untersuchen Indy und Sophia mehrere stilechte Ausgrabungsstätten. Quelle: Steam

Stattdessen schlug LucasArts einen anderen Weg ein, veröffentlichte zunächst das kuriose (und ordentlich schlechte) Indiana Jones and His Desktop Adventures (1996) und setzte die Reihe später mit Indiana Jones und der Turm von Babel (1999) als Action-Adventure im Stil eines Tomb Raider fort. Es folgten Indiana Jones und die Legende der Kaisergruft (2003), Lego Indiana Jones: Die legendären Abenteuer (2008) und Indiana Jones und der Stab der Könige (2009), die aber nie an den Ruhm von Fate of Atlantis anknüpfen konnten. Bis heute gilt das klassische Adventure, das von vielen Fans liebevoll schlicht "Indy 4" genannt wird, als Höhepunkt sämtlicher Indiana-Jones-Videospiele!

Wo kann ich das spielen?

Indiana Jones and the Fate of Atlantis ist auch heutzutage noch zu bekommen und auf modernen Systemen problemlos spielbar. Über Steam gibt's die englische Version mit Sprachausgabe für 5,99 Euro. Bei GOG.com findet sich auch die Fassung mit deutschen Texten für 5,69 Euro.

Schon gewusst? Trivia rund um Fate of Atlantis

Fast zeitgleich zu Fate of Atlantis, das intern bei LucasArts entwickelt wurde, erschien noch ein weiterer Ableger: "Indiana Jones and the Fate of Atlantis - The Action Game" wurde von Attention to Detail entwickelt und stellt ein ziemlich mieses Actionspiel aus der Iso-Perspektive dar, das nur lose der Story des Adventure-Hauptspiels folgt.

Hal Barwood, der Projektleiter von Fate of Atlantis, hat sich vor seiner Zeit bei LucasArts bereits einen Namen als Drehbuchautor gemacht. Er schrieb gemeinsam mit Steven Spielberg und Matthew Robbins das Skript zu Sugarland Express (1974), der zweite Film, für den Spielberg den Regieposten übernahm.

Barwood wirkte später auch an Spielbergs Unheimliche Begegnung der dritten Art (1977) mit. Nach Indiana Jones and the Fate of Atlantis leitete er außerdem die Produktionen von Big Sky Trooper (SNES, 1995) und Indiana Jones and His Desktop Adventures (1996). Außerdem übernahm er die Regie für die aufwendigen Filmsequenzen des Video-Spektakels Rebel Assault 2: The Hidden Empire. (Fun Fact für Indy-Fans: In dem Spiel wird die weibliche Hauptrolle der Ru Marleen von Julie Eccles gespielt - der gleichen jungen Frau, die bereits in Indiana Jones und der letzte Kreuzzug Indys überforderte Assistentin Irene übernahm). Barwood schrieb außerdem noch an dem soliden Indiana Jones und der Turm von Babel (1999) mit und nahm sich danach viele Jahre Auszeit aus der Spiele-Branche. Erst 2008 meldete er sich mit der Story zu dem mäßigen Adventure Mata Hari (2008) zurück, das von Cranberry Productions in Hamburg entwickelt wurde.

Die "Talkie-Version" mit englischer Sprachausgabe liegt dem Wii-Action-Abenteuer Indiana Jones und der Stab der Könige (2009) als freischaltbares Extra bei.

Sowohl Fate of Atlantis wie auch das nie veröffentlichte Indiana Jones and the Iron Phoenix wurden später als Comic-Adaptionen umgesetzt.

Deutsche Spieler dürften an der Talkie-Version mit englischer Sprachausgabe ihre helle Freude haben. In dem Abschnitt, in dem Indy die Kontrollen des deutschen U-Boots untersucht, kommentiert er die verschiedenen Schalter und Hebel mit deutschen Fantasiewörtern wie "Ausgeschnitzel", "Flugeldufel" und "Krauskefarben".

Für die deutsche Version wurde ein Hakenkreuz im Pass des Nazi-Agenten Klaus Kerner entfernt. In der englischen Version, die derzeit online vertrieben wird, ist das Symbol allerdings noch zu entdecken.

Im Algerien-Kapitel kann Indy verschiedene Gegenstände von einem Händler bekommen. Darunter auch ein signierter Baseball mit der Unterschrift eines gewissen Ron Gilbert. Adventure-Kenner wissen: Gilbert gilt als ein Pionier des Genres, erschuf für LucasArts unter anderem das SCUMM-Interface sowie die Klassiker Maniac Mansion und Monkey Island. Gilbert kehrte zuletzt mit dem Retro-Abenteure Thimbleweed Park auf die Bildfläche zurück.

Bis vor wenigen Monaten war ein Team aus Fan-Entwicklern damit beschäftigt, Fate of Atlantis als aufgepeppte Special Edition neu aufzulegen. Es gab sogar eine spielbare Demo. LucasArts ließ das gänzlich inoffizielle Projekt allerdings im März 2017 einstellen, da man dem Spiel nie seinen Segen erteilt hatte. Mehr zu dem Fan-Remake findet ihr in dieser Meldung.

So sollte das Fan-Remake von Fate of Atlantis aussehen. Daraus wird nichts mehr. Quelle: Went2Play

Video: Retro-Special zu Indiana Jones and the Fate of Atlantis

Bereits vor fünf Jahren haben wir dem LucasArts-Klassiker ein großes Video-Special gewidmet. Weil der Beitrag immer noch aktuell und sehenswert ist, haben wir das Video nochmal für euch rausgekramt und hier verlinkt - viel Spaß beim Anschauen!



08:42

Retro-Special: Indiana Jones and the Fate of Atlantis

Welche Erinnerungen habt ihr an Fate of Atlantis? Und würdet ihr euch ein neues Point-and-Click-Adventure rund um unseren liebsten Schlapphutträger wünschen? Schreibt uns eure Meinungen und Ideen im Kommentarbereich!