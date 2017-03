Indiana Jones and the Fate of Atlantis: Lucasfilm lässt Fan-Remake einstellen

Indiana Jones and the Fate of Atlantis:

Retro-Special: Indiana Jones and the Fate of Atlantis

Das Remake von Indiana Jones and the Fate of Atlantis sollte verbesserte, hoch aufgelöste Grafiken, sowie neue Musik, Soundeffekte und Sprachausgabe enthalten.

Allerdings will man weiter im Gespräch mit Lucasfilm bleiben und hat sich eine potenzielle Lösung für das Problem überlegt. Das Team hofft, dass dies für das Unternehmen akzeptabel ist. Um was für eine Lösung es sich handelt, das verriet man noch nicht. Es scheint aber darauf hinaus zu laufen, dass die Entwickler Lucasfilm zeigen wollten, was sie können und sie dazu bringen möchten, Indie-Entwickler zu unterstützen.

Wie das Entwicklerteam bekannt gibt, haben sie von Lucasfilm die höfliche Bitte erhalten, das Spiel nicht weiter zu entwickeln und den Vertrieb einzustellen. Derzeit würde das Unternehmen keine Lizenzen von Indiana Jones vergeben - an niemanden. Das Entwicklerteam kommt der Bitte nach und wird am 5. März die offiziellen Downloadmöglichkeiten der bereits veröffentlichten Demo offline nehmen.

Das interessante Fan-Remake zum Kult-Adventure Indiana Jones and the Fate of Atlantis wird allem Anschein nach nicht erscheinen.

Lucasfilm hat die Entwickler des Fan-Remakes zum Kult-Adventure Indiana Jones and the Fate of Atlantis darum gebeten, die Arbeiten am Spiel einzustellen. Am 5. März werden die offiziellen Downloadmöglichkeiten der Demo entfernt. Das Team arbeitet aber derzeit an einem Kompromiss und hofft, dass Lucasfilm einverstanden ist.

