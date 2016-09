Indiana Jones: Fan kreiert animiertes Intro für eine Cartoon-Serie

Der niederländische Charakter Designer und Animator Patrick Schoenmaker ist ein großer Fan der Film-Reihe Indiana Jones. In seiner Freizeit hat der Künstler in den vergangenen fünf Jahren an einem animierten Intro zu einer nicht existierenden Cartoon-Serie des Schatzsuchers gearbeitet. Nun hat Patrick sein Werk mit dem Titel "The Adventures of Indiana Jones" abgeschlossen und im Internet mit der Öffentlichkeit geteilt. Das entsprechende Intro könnt Ihr euch hier einmal anschauen.



Patrick Schoenmaker hat nach der Veröffentlichung von Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels im Auftrag von Lucasfilm und ACME Archives ein Art-Print entworfen, das den Schatzsucher im Comic-Look zeigt. Begeistert von dieser Idee fertigte er das animierte Intro an, um zu zeigen, wie eine vollwertige Serie in diesem Stil aussehen könnte. Am 19. Juli 2019 wird der nächste Film der Reihe im Kino erscheinen, in dem Schauspieler Harrison Ford erneut die Rolle von Archäologe Indiana Jones übernehmen wird.