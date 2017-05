Hitman: IO Interactive gibt Entlassungen bekannt

Das Entwicklerstudio IO Interactive steckt aktuell ein wenig in der Krise. Es kam zur Trennung von Publisher Square Enix, wodurch nun auch die Zukunft der Hitman-Serie in der Luft hängt.

Angeblich wird IO Interactive die Rechte am Spiel behalten und arbeitet bereits an Staffel 2, offiziell bestätigt wurde dies aber bisher noch nicht. Stattdessen gab das Unternehmen über Twitter bekannt, einige Mitarbeiter entlassen zu müssen. Die Firma befindet sich derzeit in einem Wandel und muss neu und stabil für die Zukunft aufgestellt. Man bedauert es sehr, die geschätzten Kollegen und Freunde entlassen zu müssen, doch man wird ihnen in der nächsten zeit erst mal weiterhelfen. Das Unternehmen hofft auf Verständnis für diesen schwierigen Schritt.

Derzeit warten Fans noch darauf zu erfahren, wie es nun mit der Hitman-Reihe weitergeht. Offiziell fehlt hierzu noch jegliche Angabe von IO Interactive und Square Enix.

Quelle: BluesNews