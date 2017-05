Hitman: Neue Hoffnung auf eine Fortsetzung der Reihe

Square Enix will IO Interactive verkaufen. Für Hitman-Fans bedeutete dies, dass die Zukunft der Stealth-Serie in den Sternen stand. Nun scheint es neue Hoffnung zu geben, dass es keine lange Pause für Hitman geben wird. In einer englischen Übersetzung eines Briefings nach der Präsentation der Geschäftszahlen, spricht Square Enix' Präsident Yosuke Matsuda über die nächsten Schritte.

Ressourcen gebündelt

"Unsere Entscheidung, uns von IO Interactive zu trennen, war das Ergebnis einer Analyse unseres Portfolios, die wir im Zuge unserer Anstrengungen durchführten, unsere Entwicklerkapazitäten und Ressourcen zu stärken und zu bündeln. Weil dem Unternehmen die Entwicklung von Hitman und anderen berühmten Titeln am Herzen liegt, befinden wir uns in Gesprächen mit möglichen externen Investoren, die in der Lage sind sicherzustellen, dass diese Titel weiterbestehen."

Entlassungen bei IO Interactive

Dieser Satz legt nahe, dass Square Enix sowohl die IP verkaufen, oder sie lizenzieren könnte. In jedem Fall sieht es so aus, als ob das Unternehmen die Serie weiterleben lassen möchte. Die anderen "berühmten Titel", auf die sich Matsuda bezog, sind beispielsweise Kane & Lynch. Seitdem IO verkauft werden soll, wurden eine Reihe Entlassungen bei den Dänen durchgeführt. Bisher ist nicht klar, wie viele Angestellte das Unternehmen verlassen mussten, doch es deutet darauf hin, dass ein Verkauf unmittelbar bevorsteht, oder dass man das Studio attraktiver für mögliche Käufer gestalten machte. Ob jemand an dem Studio interessiert ist, wurde noch nicht kommuniziert.

Quelle: Gamespot/Square Enix