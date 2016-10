IDC: PC-Markt schrumpft weiter - längster Rückgang aller Zeiten

Der PC-Markt schrumpft weiter. Zu diesem Ergebnis kommt das Marktforschungsunternehmen Gartner Inc. in der jährlichen Technologie-Umfrage, die das Unternehmen durchführt. Für das dritte Quartal 2016 wird ein Rückgang von 5,7 Prozent bei den PC-Verkäufen verzeichnet. Das sind insgesamt nur noch 68,9 Millionen ausgelieferte Einheiten. Der Rückgang befindet sich nun bereits im achten Jahr in Folge. Historisch betrachtet ist das die längste Dauer eines Rückgangs in der gesamten PC-Industrie seit den Anfängen.

Nicht die Marktsättigung, sondern Smartphones und Tablets seien weiterhin schuld am Rückgang, so zumindest Gartner. Die mobilen Endgeräte setzen dem Markt stark zu und werden zunehmend gekauft. Kunden hätten kein Interesse an einem Wechsel von Tablet zu PC und gebe sich mit der Nutzung auf dem mobilen Gerät zu frieden.

"Laut unserer diesjährigen Technologie-Umfrage besitzen und nutzen Konsumenten mindestens drei verschiedene Gerätetypen in sogenannten reifen Märkten. Unter diesen Geräten stellt der PC keines von hoher Priorität für die Mehrheit der Konsumenten dar. Aus diesem Grund besteht kein Bedürfnis diesen so oft wie zuvor upzugraden. Einige werden sich womöglich auch dazu entschließen, dies nie wieder zu tun. [...] Konsumenten in Schwellenmärkten nutzen vornehmlich Smartphones und Phablets für ihre Computing-Bedürfnisse und empfinden kein Bedürfnis danach, einen PC so oft zu nutzen, wie ein Konsument in reiferen Märkten.", heißt es in der Gartner-Umfrage.

