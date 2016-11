The Division: Spielerzahlen wieder so hoch wie an Tag 1

I Expect You To Die:

I Expect You To Die: Launch-Trailer zum Geheimagenten-Abenteuer in VR

I Expect You To Die:

Aktuelles zu I Expect You To Die

1 "I Expect You To Die: Launch-Trailer zum Geheimagenten-Abenteuer in VR"

I Expect You To Die: Launch-Trailer zum Geheimagenten-Abenteuer in VR

01:06 I Expect You To Die: Launch-Trailer zum Geheimagenten-Abenteuer in VR

Mehr zu I Expect You To Die findet ihr auf unserer Themenseite.

27.11.2016 um 09:15 Uhr I Expect You To Die macht euch zum Geheimagenten mit einem Erzfeind, der euch nach dem Leben trachtet - in VR. Der Launch-Trailer stimmt drauf ein. In "Escape the Room"-ähnlichen Herausforderungen müsst ihr beispielsweise aus einem Labor oder einem Auto entkommen. I Expect You To Die erscheint am 6. Dezember für Oculus Rift und Playstation VR.

video

1214212

I Expect You To Die

I Expect You To Die: ​Launch-Trailer zum Geheimagenten-Abenteuer in VR

I Expect You To Die macht euch zum Geheimagenten mit einem Erzfeind, der euch nach dem Leben trachtet - in VR. Der Launch-Trailer stimmt drauf ein. In "Escape the Room"-ähnlichen Herausforderungen müsst ihr beispielsweise aus einem Labor oder einem Auto entkommen. I Expect You To Die erscheint am 6. Dezember für Oculus Rift und Playstation VR.

http://www.videogameszone.de/I-Expect-You-To-Die-Spiel-59957/Videos/Launch-Trailer-1214212/

http://www.videogameszone.de/screenshots/medium/2016/11/I-Expect-You-To-Die-Launch-Trailer_b2teaser_169.jpg

videos

http://vcdn.computec.de/ct/2016/11/71948_sd.mp4