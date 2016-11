I Expect You To Die: Erster Trailer - "Escape The Room" in VR

06.11.2016 um 11:15 Uhr Geheimagent in VR: In "I Expect You To Die" müsst ihr lebensgefährlichen Situationen entkommen - mit Oculus Rift oder Playstation VR. In "Escape the Room"-ähnlichen Herausforderungen entschärft ihr beispielsweise Bomben oder entkommt einem mit Fallen gespickten Labor. In die tödlichen Situationen steckt euch euer Erzfeind. I Expect You To Die erscheint am 6. Dezember 2016 für Playstation VR und Oculus Rift.

