Hunt: Showdown - der faszinierende Mix aus Koop-Shooter, PvP-Action und Horror-Atmosphäre - soll keine kostenpflichtige Early-Access-Phase durchlaufen; im Gegensatz zu Konkurrenten wie Playerunknown's Battlegrounds will Crytek ein vollständiges Spiel veröffentlichen. Der dafür veranschlagte Preis ist noch unbekannt, auch gibt es für Hunt: Showdown noch keinen genauen Releasetermin. 2018 soll es soweit sei. Die Veröffentlichung erfolgt dann für PC, Playstation 4 und Xbox One. Auf der E3 2017 sprach die Redaktion von PC Games mit Crytek und durfte Hunt: Showdown in Bewegung sehen. Das dabei gezeigte Gameplay-Video gibt's hier:

Hunt: Showdown hieß früher mal Hunt: Horrors of the Gilded Age. Dann jedoch verlagerte das finanziell angeschlagene Crytek die Entwicklung des Free2Play-Shooters nach Deutschland. Aus dem Vierer-Koop-Modus wurden Zweier-Teams, die auf einer riesigen Karte an zufällig bestimmten Orten nach einem speziellen Monster suchen. Gleichzeitig sind vier andere Spieler-Duos unterwegs, sammeln Hinweise und versuchen, den Kampf gegen zahlreiche KI-Zombies und andere Horrorgestalten zu überleben.

Ist das gesuchte Monster tot, kommt es zum Showdown: Allen überlebenden Spielern wird die Position der Leiche angezeigt, die zu bergen das Spielziel ist. Wer den Kadaver erfolgreich verteidigt und anschließend aus der Kampfzone flieht, gewinnt. Brisant: Verdiente Charakter-Upgrades haben im Multiplayer-Shooter Hunt: Showdown nicht lange Bestand, denn dank Permadeath bleiben tote Figuren tot; ihr müsst für die nächste Partie einen neuen Helden erstellen.