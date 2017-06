Crysis-Entwickler Crytek will für den Multiplayer-Shooter Hunt: Showdown die Lektionen populärer Early-Access-Titel dennoch verinnerlichen. So soll der PvP/PvE-Shooter Gebrauch von einer breiten PC-Nutzerbasis machen, um Updates schnell und umkompliziert zu testen. Hunt: Showdown soll dazu eine Alpha- und Beta-Testphase durchlaufen, PC-Spieler erhalten vor Release die neuesten Bugfixes und Features. Erst danach sollen die Konsolenfassungen für Playstation 4 und Xbox One folgen; Patches würden dann laut Crytek die am PC gemachten Erfahrungen mit einschließen. So jedenfalls die auf der E3 2017 propagierten Pläne.

Hunt: Showdown erscheint für PC, PS4 und Xbox One, einen Releasetermin gibt es derzeit nicht. Der Ego-Shooter enthält keine Singleplayer-Kampagne und lässt sich alleine oder zu zweit spielen. Maximal zehn Spieler sind auf einer Map unterwegs, bis zu zwei bilden ein Team im PvP-Kampf. Nebenbei gibt es aber auch noch starke PvE-Elemente, denn KI-Monster machen die Gegend unsicher.



Hunt: Showdown hieß früher mal Hunt: Horrors of the Gilded Age. Dann jedoch verlagerte das finanziell angeschlagene Crytek die Entwicklung des Free2Play-Shooters nach Deutschland. Aus dem Vierer-Koop-Modus wurden Zweier-Teams, die auf einer riesigen Karte an zufällig bestimmten Orten nach einem speziellen Monster suchen. Gleichzeitig sind vier andere Spieler-Duos unterwegs, sammeln Hinweise und versuchen, den Kampf gegen zahlreiche KI-Zombies und andere Horrorgestalten zu überleben.

Ist das gesuchte Monster tot, kommt es zum Showdown: Allen überlebenden Spielern wird die Position der Leiche angezeigt, die zu bergen das Spielziel ist. Wer den Kadaver erfolgreich verteidigt und anschließend aus der Kampfzone flieht, gewinnt. Brisant: Verdiente Charakter-Upgrades haben im Multiplayer-Shooter Hunt: Showdown nicht lange Bestand, denn dank Permadeath bleiben tote Figuren tot; ihr müsst für die nächste Partie einen neuen Helden erstellen.