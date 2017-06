Hunt: Showdown: 10 Minuten Gameplay aus Cryteks Horror-Shooter

Mit Hunt: Showdown arbeitet Crytek derzeit an einem neuen Online-Spiel, in dem ihr in Gruppen auf Monsterjagd geht.

Auf der E3 wurde das Spiel präsentiert und verspricht, ein spannendes Multiplayer-Erlebnis zu werden. In einem 10-minütigen Gameplay-Video von der E3 könnt ihr euch ansehen, wie sich Hunt: Showdown spielt. Im Video geben der Creative Director von Hunt, Magnus Larbrant sowie Level Design Director Chris Auty Erklärungen ab und bringen euch das Spielprinzip näher.

Wann ihr selbst mitspielen dürft, steht aktuell noch nicht fest. Einen Releasetermin gab Crytek bisher noch nicht bekannt. Allerdings soll es Testphasen geben, zu denen Spieler immer wieder eingeladen werden, um den Entwicklern wertvolles Feedback zu geben.