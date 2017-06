Hunt: Showdown: Crytek präsentiert Monster-Shooter auf der E3 2017

Nach einigen internen Problemen bei Entwicklerstudio Crytek möchte das Unternehmen in wenigen Tagen auf der diesjährigen E3 2017 in Los Angeles ein neues Spiel präsentieren. So dürfen ausgewählte Partner und Pressevertreter einen ersten Blick auf Hunt: Showdown werfen, einem First-Person-Shooter bei dem Spieler gegen unterschiedliche Monster kämpfen. Bereits im Jahr 2014 wurde der Titel als Hunt: Horrors of the Gilded Age angekündigt. Damals handelte es sich jedoch noch um ein Koop-Spiel für bis zu vier Spieler und hatte viele Ähnlichkeiten mit dem eingestellten Evolve.

Die Entwickler beschreiben Hunt: Showdown als eine Art Monster Hunter mit PvP-Elementen. Bereits vor zwei Wochen hat das Team einen ersten Teaser veröffentlicht. Das Video könnt ihr euch unter der Meldung ansehen. Die E3 2017 findet in diesem Jahr vom 13. bis 15. Juni 2017 in Los Angeles statt. Weitere Informationen sowie den Zeitplan für die Pressekonferenzen gibt es auf unserer ausführlichen Themenseite zur E3 2017.