Hunt: Horrors of the Gilded Age - Crytek-Spiel heißt jetzt Hunt: Showdown - Erster Teaser

Crytek hat Hunt: Horrors of the Gilded Age aus der Versenkung hervorgeholt. Dorthin war der Horror-Shooter nach dem Aus von Crytek USA (davor Vigil Games) verschwunden. Das ist inzwischen beinahe drei Jahr her. Offenbar hat das in Schieflage geratene Studio aus Deutschland aber zahlreiche Änderungen am Spielprinzip vorgenommen, vielleicht sogar komplett von Neuem mit der Entwicklung begonnen. So wurde Hunt: Horrors of the Gilded Age in Hunt: Showdown umbenannt.

Dem ersten, kurzen Teaser-Trailer zu Hunt: Showdown zufolge scheint das Gameplay nun auf 2-vs-2 angelegt zu sein. Ursprünglich war Hunt: Horrors of the Gilded Age als Koop-Titel angelegt, in dem vier Spieler gegen KI-gesteuerte Gegner kämpfen sollten. Möglicherweise hat das kapitale Floppen von Evolve (Turtle Rock Studios) bei Crytek zu einem Umdenken geführt. Für offizielle Details gilt es aber wohl die E3 2017 (13. bis 15. Juni) abzuwarten. Dort dürfte Hunt: Showdown mutmaßlich präsentiert werden.