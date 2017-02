Seit dem Jahr 2010 bietet das Team von Humble Bundle in regelmäßigen Abständen verschiedene digitale Spiele-Pakete im Internet an, die zu einem vom Käufer festgelegten Preis erworben werden können. In den vergangenen Jahren konnte das Unternehmen dadurch bereits über zehn Millionen Kunden erreichen und kleinen Spiele-Entwicklern etwas mehr Aufmerksamkeit schenken. Nun geht Humble Bundle den nächsten Schritt und wird in Zukunft auch als Publisher von Spielen auftreten. Das Unternehmen spricht dabei von einer "Multi-Millionen-Dollar-Investition" für große und kleine Spiele.

Zum Start wird Humble Bundle als Publisher für sieben Spiele auftreten, die eine große Bandbreite bieten und für unterschiedliche Plattformen - darunter PC, Konsolen und Mobile - erscheinen. John Polson (Publishing Lead bei Humble) sagt zu den neuen Aufgaben: "In einer Weise sind wir ein "nach Karte"-Publisher und geben Entwicklern dadurch die Freiheit zu entscheiden, welche Dinge wir für sie erledigen können. Wir bieten eine große Breite von Publisher-Angeboten mit uns vertrauten Partnern für Ports, Marketing, Lokalisierung und allem was ein Entwickler heutzutage benötigt, um ein Spiel auf dem Markt zu veröffentlichen." Im Folgenden die Liste mit allen sieben Titeln, bei denen Humble Bundle als Publisher auftreten wird:

A Hat in Time - Release: 2017 (Windows, Mac)

HackyZack - Release: Frühling 2017 (Windows, Mac, Linux, Xbox One)

Ikenfell - Release: Sommer 2018 (Windows, Mac)

Keyboard Sports - Release: Herbst 2017 (Windows, Mac, Linux)

No Truce with the Furies - Release: Herbst 2017 (Windows)

Scorn - Release: Q4 2017 (Windows)

Staxel - Release: Q3 2017 (Windows)

Weitere Meldungen zu Humble Bundle findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: PC Gamer