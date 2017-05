Humble Bundle Sale - Weitere Entwickler reduzieren Preise ihrer Titel

Der Humble-Frühlings-Sale ist im vollen Gange. Nachdem schon einige andere Unternehmen ihre Preise stark reduziert haben, beteiligen sich nun drei weitere Kandidaten: Activision, Square Enix und Codemaster reduzieren Preise für ausgewählte Titel. Wir haben euch die besten reduzierten Titel der Neuanwärter herausgesucht und verraten euch, wann der jeweilige Sale endet.

Der Humble-Activision-Frühlings-Sale ist ein Fest für alle Shooter-Fans. Reduziert sind unter anderem die verschiedensten Titel der Call of Duty-Reihe, aber auch Spiele wie Prototype 2 oder Transformers: Devastation. Wer es etwas derber mag, der wirft einen Blick auf Deadpool. Der Humble-Activision-Frühlings-Sale läuft bis zum 22. Mai.

Der Humble-Square-Enix-Frühlings-Sale bietet euch eine Reihe an hochgelobten Spielen zum kleinen Preis. Spiele wie Tomb Raider oder Life is Strange sind um bis zu 70% reduziert. Aber auch andere Titel der japanischen Entwickler, wie etwa die Just Cause- oder Deux Ex-Reihe sind einen Blick wert. Auch dieser Sale läuft bis zum 22. Mai.

Zuletzt ist da noch der Humble-Codemaster-Frühlings-Sale. Wenn auch nicht voller Glanz wie die beiden vorherigen Sales, bietet diese Aktion einige richtige Schätze. Vor allem Auto-Spiele wie DiRT Rally oder Grid Autosport sind mit einem Rabatt von bis zu 75% etwas für Fans des Genre. Für den ganz kleinen Geldbeutel oder Fans von Action-Adventure-Klassikern gibt es dann noch Overlord II. Das bekommt ihr für gerade einmal 2,24€. Der Codemaster Sale läuft noch bis zum 25. Mai.

Darüber hinaus läuft noch für kurze Zeit der beliebte SEGA-Sale, der am 20. Mai endet.

Quelle: Humble Store