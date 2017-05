House of Cards - Trailer zu Staffel 5: Frank Underwood meint's ernst

01:21

02.05.2017 um 11:20 Uhr Francis und Claire Underwood sind bald wieder da. Netflix veröffentlichte den ersten Trailer zur kommenden fünften Staffel der Serie um das skrupellose US-Präsidentschaftspaar. Und der macht klar: Der von Kevin Spacey gespielte Francis lässt nichts anbrennen. "Das amerikanische Volk weiß nicht, was es braucht. Aber ich", so Underwood. In Nordamerika ist die kommende Staffel ab dem 30. Mai via Netflix verfügbar. Hierzulande ist House of Cards weiterhin zunächst via Sky zu sehen (ebenfalls ab dem 30. Mai). Wann die 5. Staffel im deutschen Netflix erscheint, ist noch unklar.

