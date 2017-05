01:09

House of Cards - Staffel 5: Claire Underwood schürt Angst im Wahlkampf-Werbespot Embed-Code <object id="flowplayer" width="669" height="402" class="playerStyle" data="http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/flowplayer/flowplayer.unlimited-3.2.15.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="movie" value="http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/flowplayer/flowplayer.unlimited-3.2.15.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashvars" value="config=http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/config_emb_js.cfm%3Fvid%3D74082%26a%5FicategoryId%3D7%26article%5Fid%3D1228649%26product%5Fid%3D259809%26sAdSetCategory%3Ddefault" /></object> Für die Verwendung in unseren Foren: [ctecvideo]74082[/ctecvideo]

House of Cards - Staffel 5: ​Claire Underwood schürt Angst im Wahlkampf-Werbespot

24.05.2017 um 11:05 Uhr Der neueste Trailer zur 5. Staffel von House of Cards ist aufgemacht wie ein Werbespot für den Wahlkampf. Und in dem macht Claire uns mächtig Angst. Am Ende der 4. Staffel sahen wir, wie die Underwoods die drohende Terror-Gefahr für ihre Zwecke benutzen wollen. Jetzt machen sie offensichtlich ernst. Die 5. Staffel startet am 30. Mai auf Netflix in Nordamerika. Hierzulande ist die neue Staffel vorerst exklusiv bei Sky zu sehen. Einen Termin für den deutschen Netflix-Start gibt es noch nicht.

Mehr zu House of Cards findet ihr auf unserer Themenseite.