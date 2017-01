Beware the Slenderman: HBO bringt Doku zum grausamen Verbrechen aus den USA

Den Slenderman kennt man vielleicht aus Horrorspielen wie Slender. Dabei handelt es sich um einen gruseligen, dünnen und großen Mann in einem schwarzen Anzug, der kein Gesicht besitzt. Die Figur geht auf einen Zeichenwettbewerb der Comedy-Seite Something Awful aus dem Jahr 2009 zurück.

Das Phänomen griff im Internet um sich und erreichte auch die beiden Mädchen Morgan Geyser and Anissa Weier aus Wisconsin. Die damals 12-jährigen waren so von der Figur besessen und fasziniert, dass sie 2014 beschlossen, ihre Freundin Payton "Bella" Luetner dem Slenderman zu opfern. Sie lockten Payton Luetner in einen Wald und stachen 19 Mal auf sie ein. Das schwer verletzte Mädchen konnte sich zu einer Straße schleppen und wurde dort von einem Radfahrer gefunden, der den Notruf alarmierte. Im Krankenhaus konnte dem Mädchen in letzter Sekunde das Leben gerettet werden. Seitdem beschäftigt dieser Fall viele Personen in den USA.

Der TV-Sender HBO hat nun eine Dokumentation gedreht und am 23. Januar ausgestrahlt, welche die Hintergründe dieser Tat beleuchten soll. In dieser Doku erfährt man beispielsweise, dass die beiden Mädchen offenbar psychische Probleme hatten und es als ihre Pflicht ansahen, für den Slenderman zu morden. Die beiden Mädchen wollten nach der Tat in den Nicolet National Forest fliehen, um sich dort dem Slenderman und seinen Dienern anzuschließen.

Momentan steht noch nicht fest, wann die Dokumentation auch hierzulande ausgestrahlt wird. Es muss sich erst noch ein Sender hierfür finden. HBO hat allerdings einen Trailer zur Doku veröffentlicht, die einen kleinen Einblick bietet.

