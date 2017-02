Horizon Zero Dawn - Die ersten 30 Minuten im Video - so beginnt Guerilla Games' Meisterstück

27.02.2017 um 17:01 Uhr Am 1. März ist es endlich so weit und Horizon Zero Dawn erscheint in Deutschland. Um euch einen Eindruck zum Action-RPG von Guerrilla Games zu geben, zeigen wir euch hier die erste halbe Stunde des Spiels unkommentiert.

