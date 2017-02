Horizon: Zero Dawn - Verkaufszahlen à la Uncharted prophezeit

Bis zur offiziellen Veröffentlichung von Horizon: Zero Dawn ist es nun nur noch eine Woche hin, und während das Open-World-Spiel aus dem Hause Guerrilla Games bereits sehr positive Kritiken einheimst, prophezeien Analysten außerdem einen großen kommerziellen Erfolg. Der Marktanalyst SuperData sagt nämlich voraus, dass bis zum Ende des Jahres 2017 gut sechs Millionen Exemplare von Horizon: Zero Dawn ausgeliefert werden sollen. Auf einen längeren Zeitraum betrachtet, könnten sogar um die acht Millionen Einheiten den Besitzer wechseln, womit das Spiel in erfolgreiche Gefilde von Titeln wie Uncharted 4: A Thief's End oder Metal Gear Solid: The Phantom Pain kommen könnte.

Der Grund dafür: Neben der allgemein hohen Erwartungshaltung vieler Spieler ist es derzeit insbesondere die positive Rezeption durch die Presse, die den Verkauf von Horizon: Zero Dawn weiter ankurbeln könnte, so Joost van Dreunen, CEO von SuperData. Ferner komme die Veröffentlichung des Spiels zu einem wichtigen Zeitpunkt für Sony, da das Unternehmen inzwischen abflauende Hardware-Verkäufe zu verzeichnen habe, und somit stärker vom Software-Zweig abhänge. Horizon: Zero Dawn habe aber laut van Dreunen auch das Potenzial, zum "System-Seller" zu werden, also den Verkauf der PlayStation 4 noch einmal anzukurbeln. Horizon: Zero Dawn erscheint voraussichtlich am 1. März 2017. Für weitere Informationen, Neuigkeiten und unseren großen PC-Games-Test besucht ihr wie gewohnt unsere verlinkte Themenseite.

