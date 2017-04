Horizon: Zero Dawn: Entwickler von The Last of Us Part 2 im Gespräch mit Guerilla Games

Call of Duty: WW2, God of War (2017), Prey, Xbox Scorpio:

Außerdem erzählt Hermen Hulst, dass das Team starke Zweifel am Spiel hatte, bevor nach eineinhalb Jahren das Design des riesigen T-Rex, des Donnerkiefers, fertig war. Dieses Design gab dem gesamten Team neue Hoffnung für das Spiel. Auch Heldin Aloy so zu erschaffen, dass sie sich als Heldin "richtig" anfühlte, war ein gutes Stück Arbeit und das Ergebnis war letzten Endes dem für die Story verantwortlichen John Gonzalez zu verdanken.

Im Gespräch kommt beispielsweise heraus, dass Guerilla Games zwei Ideen für ein neues Spiel hatte. Das eine sollte in einem Steampunk-Szenario angesiedelt sein und auch Superhelden sollten eine Rolle spielen. Die andere Idee war das, zu was Horizon: Zero Dawn letzten Endes geworden ist. Kurioserweise spielte man auch bei Naughty mit dem Gedanken, die Uncharted-Serie in einem Steampunk-Szenario spielen zu lassen.

Wenn zwei Entwickler von bekannten und erfolgreichen Spielen eine Unterhaltung führen, erfährt man in der Regel sehr interessante Dinge. So auch im Gespräch zwischen Guerilla Games' Hermen Hulst und Naughty Dogs Neil Druckmann.

Guerilla Games' Hermen Hulst und Naughty Dogs Neil Druckmann haben sich zusammengesetzt, um über das Action-Rollenspiel Horizon: Zero Dawn zu sprechen.

