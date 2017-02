Horizon: Zero Dawn: Wir packen unsere spezielle Testversion aus - Unboxing-Video

Wie gut wird das Action-Rollenspiel Horizon: Zero Dawn? Das können wir euch jetzt noch nicht verraten, doch schon bald wissen wir mehr. Denn Sony hat uns die Testversion zum Spiel zugeschickt.

Um euch mal zu zeigen, was es mit dieser speziellen Media-Kit-Version auf sich hat, haben wir für euch ein Unboxing-Video erstellt. In diesem packen wir das Spiel aus und zeigen euch, was sich in der schicken Schachtel befindet. Dazu gehört natürlich die Spiele-Disc aber auch ein Anschreiben von den Entwicklern sowie ein kleines Artbook und ein schönes Poster. All dies ist sehr hübsch gestaltet, wie ihr im Video selbst sehen könnt.

Die Testversion wandert nun zum Redakteur, der sich um das Review kümmert und ihr dürft euch schon mal auf unsere Bewertung des Action-Rollenspiels Horizon: Zero Dawn sowie den Release des Spiels am 1. März für Playstation 4 freuen!