Die erste Regel des Fight Club lautet: Ihr verliert kein Wort über den Fight Club! Doch das darf nicht für den Robo-Dino Fight Club aus dem Action-Rollenspiel Horizon: Zero Dawn gelten, denn sonst könnte wir euch die spannenden Kämpfe ja nicht zeigen.

Thunderhoss ist ein Fan von Guerilla Games Action-RPG und lässt gerne die Maschinen gegeneinander kämpfen. Dazu polt er eine der Kreaturen um und lockt diese dann in die Nähe eines aggressiven Feinds. Daraufhin beginnen beide, miteinander zu kämpfen und Thunderhoss schaut sich das Spektakel dann als unbeteiligte Person an. In den Videos geht es ganz schön zur Sache.

Dieser "Fight Club" ist sicher eine spaßige Angelegenheit für einen netten Abend mit Freunden. Bei Chips und Cola könnt ihr dann Wetten abschließen, welcher Maschinen-Dino gewinnt. Probiert es doch selbst mal aus im Action-RPG Horizon: Zero Dawn, das seit dem 1. März exklusiv für die Playstation 4 erhältlich ist.

Quelle: Kotaku