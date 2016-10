Horizon: Zero Dawn: Von Maschinen zu Lebewesen - Die Entwicklung der Monster

Weit in der Zukunft der Erde haben sich nicht Menschen weiterentwickelt, sondern die Maschinen. Gewaltige Kreaturen aus Metall durchstreifen die Wildnis. Raubtiere aus Stahl und Schaltkreisen jagen alles, was sich ihnen in den Weg stellt. Doch wie konnte es dazu kommen, dass sich die Maschinen im Action-Rollenspiel Horizon: Zero Dawn so weit entwickelt haben?

In einem neuen Video geben die Entwickler bei Guerilla Games zumindest ein paar Hinweise. Darin stellen sie außerdem einige der Monster vor, auf die ihr während eurer Abenteuer im Spiel treffen werdet. Diese Wesen zeigen, wie die Maschinen ihre tierischen Instinkte nutzen. Dazu gehören beispielsweise die Panzerwanderer. Sie stellen die eifrigen aber auch streitsüchtigen Arbeiter des Maschinen-Ökosystems dar. Die Ladung, die sie transportieren, verteidigen Sie bis zum Tod. Heldin Aloy wird es aber beispielsweise auch mit den wilden Donnerkiefer und den Schnappmäulern zu tun bekommen. Letztere stellen eine Art mechanisierte Krokodile dar, die am Ufer des idyllischen Flusstals lauern. Sie greifen blitzschnell an, wenn sich ihnen jemand nähert und nutzen ihre breiten Kiefer und die mächtigen Schwänze, um ihre Gegner schnell auszuschalten.

Im Video sieht ihr auch, wie diese Monster am Computer modelliert und mit Animationen zum virtuellen Leben erweckt werden. Dabei achten die Entwickler darauf, dass die Kreaturen auch von den Animationen her den Eindruck von Tieren machen und nicht von leblosen Maschinen.

Horizon: Zero Dawn wird am 1. März 2017 exklusiv für Playstation 4 erscheinen.

Quelle: Playstation Blog