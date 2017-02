Horizon: Zero Dawn: ​Zwei atemberaubende Trailer stimmen auf den baldigen Release ein

Am 1. März erscheint das Action-RPG Horizon: Zero Dawn exklusiv für Sonys Playstation 4. Nur noch wenige Tage also, dann führt ihr die Heldin Aloy durch eine Welt voller Gefahren und monströser Maschinen-Kreaturen.

Mit zwei neuen Trailern könnt ihr euch schon jetzt darauf einstimmen, was euch in dieser mysteriösen Welt erwartet. Im Trailer "Overwhelming Odds" lernt ihr einige der Monster kennen, denen ihr während eurer Reisen begegnet. Denn hinter jede Ecke lauert Gefahr und ihr müsst stets auf der Hut sein, um nicht als Frühstück eines der Maschinenwesen zu enden.

Der andere Trailer mit dem Titel "Explore the Wild" führt euch durch einige der Landschaften, die ihr in Horizon: Zero Dawn selbst erkunden werdet. Ihr seht fantastische Orte, die Lust darauf machen, sie im Spiel selbst zu besuchen und ihre Geheimnisse zu ergründen.

Die Videos machen Lust darauf, das Action-RPG Horizon: Zero Dawn endlich spielen zu können. Am 1. März ist dann soweit - sofern ihr eine Playstation 4 oder eine PS4 Pro besitzt.