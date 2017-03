Horizon: Zero Dawn: Story musste Hunderte Stunden lang umgeschrieben werden

Die Entwicklung des Action-RPGs Horizon: Zero Dawn entstand aus einer coolen Idee heraus. Doch diese zu einer stimmigen und spannenden Story umzufunktionieren, gestaltete sich laut dem Entwicklerteam nicht so einfach.

Die Idee, barbarische Menschen gegen High-Tech-Dinos antreten zu lassen, hörte sich zwar gut an, doch eine gute Erklärung für alles zu finden, welche die Spieler überzeugen konnte, war nicht so einfach. Es musste eine Hintergrundgeschichte für die Welt ausgearbeitet werden, man brauchte einen überzeugenden Helden, der eine nachvollziehbare Motivation hat, das Abenteuer zu beginnen und man musste die Antworten auf alle Fragen der Spieler in eine Erzählstruktur bringen, welche die Geheimnisse nach und nach enthüllte.

Laut John Gonzalez, der für die Story des Spiels verantwortlich war und auch an Fallout: New Vegas mitgearbeitet hatte, führte dies dazu, dass die Geschichte Hunderte an Stunden immer wieder umgeschrieben, überarbeitet und angepasst werden musste. Vor allem der Anfang, in dem man Heldin Aloy als Kind spielt, wurde wiederholt umgeschrieben, da man den Spieler dazu bringen wollte, mit der Heldin mitzufühlen und Verständnis für sie aufzubringen.

Auch die Aufzeichnen aus der "alten Welt" tragen einen großen Teil zur Erzählstruktur bei und mussten sorgfältig ausgearbeitet und in der Spielwelt platziert werden, sodass die Spieler nach und nach mehr über die Geschichte ihrer Welt erfahren konnten. Mit der kommenden Story-"Fortsetzung" sollen weitere Fragen beantwortet und die Geschichte von Horizon: Zero Dawn weitergeführt werden.

Quelle: Kotaku