Am 01. März 2017 wird das Entwicklerteam von Guerilla Games mit Horizon: Zero Dawn das langerwartete Open-World-Abenteuer exklusiv für PlayStation 4 veröffentlichen. Wenige Wochen vor dem Release hat Publisher Sony Interactive Entertainment nun die ersten beiden Videos einer neuen Reihe veröffentlicht, die die Maschinen von Horizon: Zero Dawn im Detail vorstellen wird. Zusätzlich erhalten Spieler erste Tipps, wie sie am besten gegen die jeweilige Maschinen-Art ankommen können.

Im ersten Video geht es um die Klasse "Schnappmaul", die besonders in der Nähe von Wassergebieten zu finden sein wird. Im Kampf wird die Maschine verschiedene Mittel - darunter der Fernkampf-Angriff "Eismörser" oder eine Reihe von Nahkampf-Angriffen - gegen Protagonistin Aloy einsetzen. Verwundbar ist das Schnappmaul am angebrachten Eisbeutel sowie gegen alle Arten von Feuerschaden.



Die Maschinen-Art "Donnerkiefer" wird im zweiten Video detaillierter vorgestellt. Laut Guerilla Games gehört die Klasse zu den gefährlichsten Maschinen im gesamten Spiel und ist in allen Regionen auf offenen Gebieten auffindbar. Für den Kampf stehen dem Donnerkiefer einige Angriffe zur Verfügung. Dank der Spezialfähigkeit "Radarscanner" kann die Klasse ihre Gegner ohne Probleme aufspüren, um sie anschließend mit Kanonen aus der Ferne angreifen zu können. Allerdings besitzt der Donnerkiefer auch im Nahkampf verschiedene Angriffe, die Aloy das Leben schwer machen werden. Durch das Entfernen der Scheibenwerfer kann die Maschine jedoch mit ihren eigenen Waffen geschlagen werden. Weitere Meldungen zu Horizon: Zero Dawn findet Ihr auf unserer Themenseite.