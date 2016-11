Sony und Entwickler Guerilla Games haben ein neues Video zu Horizon: Zero Dawn, dem kommenden Spiel der Killzone-Macher veröffentlicht, das exklusiv für die PS4 erscheint. Horizon: Zero Dawn ist ein Open-World-Rollenspiel mit ungewöhnlichem Szenario. Hier kämpft eine primitive Zivilisation gegen Robo-Dinos und für das Überleben in einer fernen Zukunft, die nur noch aus den Trümmern eines einst hochentwickelten Volkes besteht, welche sich die Natur wieder zurückerobert hat.

Im aktuellen Video gibt es Einblicke hinter die Kulissen der Entstehung. Die Entwickler von Guerilla Games nehmen euch mit auf eine Reise und stellen euch dabei vor, wie die neue lebendige und dynamische Welt erschaffen wurde. Das Video versorgt uns besonders mit Hintergrundinformationen zu der Erschaffung einer riesigen und lebenden Sandbox-Umgebung und geht auch auf die verschiedenen Terrains ein. Weiterhin wird der Tag-Nacht-Zyklus erläutert und auch auf das dynamische Wettersystem eingegangen. Auch die interaktive Umgebung wird gezeigt und erklärt. Doch seht am besten selbst im Video unterhalb des Artikels!

Horizon: Zero Dawn erscheint am 1. März 2017 in Europa exklusiv für die PS4. Auch die neue und leistungsstärkere PS4 Pro profitiert von Optimierungen am Spiel. So soll der Titel auch auf herkömmlichen Full-HD-Schirmen deutlich besser als auf der normalen PS4 aussehen. Alle Details dazu lest ihr im verlinkten Artikel. Die Vorteile seien "wirklich überwältigend". Weitere News und Infos zur PS4 Pro und zu Horizon: Zero Dawn findet ihr auf den entsprechenden Themenseiten.

Quelle: PS Blog