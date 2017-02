Horizon: Zero Dawn - Video: Die Entwicklung des Open-World-Hits

Von Sony gibt's heute einen neuen Videoclip zu Horizon: Zero Dawn. Die Macher von Tochterfirma Guerrilla Games sprechen in den etwa eineinhalb Minuten über ihre Arbeit an dem Action-Rollenspiel für die PS4. Themen sind unter anderem die Erstellung der riesigen Open-World, die im Übrigen ohne Ladezeiten über den Bildschirm flimmert, und die aufwendigen Gesichtsanimationen der darin auftauchenden Charaktere. Guerrilla vertraut bei der Erstellung von Horizon: Zero Dawn wieder auf die hauseigene Decima Engine, die erstmals bei Killzone: Shadow Fall zum Einsatz kam.

Horizon: Zero Dawn erscheint hierzulande am 1. März exklusiv für die PS4. Der erste Patch mit Pro-Optimierungen steht dann gleichzeitig zum Download bereit. US-Release ist bereits am Vortag. Wie ihr in unserem bereits online verfügbaren Test zu Horizon: Zero Dawn nachlesen könnt, hat Guerrilla ganze Arbeit abgeliefert. Wer aufgrund der hohen Wertung eine Vorbestellung in Erwägung zieht, kann zwischen Standard, Limited und Collector's Edtion wählen. Viele weitere News und Infos findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Horizon: Zero Dawn.