Horizon: Zero Dawn - Wir packen die Collector's Edition aus

Horizon: Zero Dawn wurde hierzulande am 1. März 2017 veröffentlicht, während Zocker aus dem nordamerikanischen Raum schon einen Tag früher ran durften. Neben der Standard-Version für Puristen, welche die Spielverpackung und das Game auf Disc beinhaltet, steht Guerilla Games' PS4-exklusives Action-Rollenspiel auch in der Limited sowie Collector's Edition zum Kauf bereit. Diejenigen, die das volle Programm haben wollen, greifen zur Collector's Edition, die nebst Spiel auch weitere Sammler-Goodies enthält. Für den Preis von (üblicherweise) rund 145 Euro erhalten Fans auch eine ungefähr 23 Zentimeter große Aloy-Statue von Gentle Giant, eine exklusive Steelbook-Hülle, ein "The Art of Horizon Zero Dawn"-Artbook , ein exklusives PS4-Design, Carja-Sturmrangerin- und Banuk-Pionierin-Outfits, den Carja-Machtbogen und Banuk-Erlegerin-Bogen sowie Carja-Händlerin- und Banuk-Reisende-Pakete.

Das sind mehr als genug Gründe für uns, besagte Collector's Edition vor laufender Kamera auszupacken und uns die Inhalte im Detail anzuschauen. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Artikels scheint es so, als dass die begehrte Sammler-Edition vergriffen ist. Auf eBay werden zwar Exemplare angeboten, doch liegen die Preise weitaus über dem eigentlichen Verkaufspreis. Mindestens 180 Euro werden fällig, wenn ihr diese Version euer Eigen nennen wollt. Wenn ihr Glück habt, findet ihr einen Händler eures Vertrauens, der die Collector's Edition von Horizon: Zero Dawn noch vorrätig hat.



Ob sich ein Kauf für euch überhaupt lohnt und was alles enthalten ist, seht ihr in unserem Unboxing-Video. Solltet ihr dann immer noch unschlüssig sein, so kann euch unser entsprechender Test des Action-Rollenspiels ebenso eine Hilfe bei der Entscheidungsfindung sein. Mehr interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos zu Horizon: Zero Dawn findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite. Was ihr von der Collector's Edition und deren Inhalten haltet, dürft ihr der Community und uns selbstverständlich gerne in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen schreiben!