Horizon: Zero Dawn The Frozen Wilds - Erste Erweiterung erscheint 2017 - Hier ist der Trailer

Darauf haben Fans gewartet: Sony kündigt im Rahmen seiner E3-Konferenz eine erste Erweiterung für Horizon: Zero Dawn an. Der Release des DLCs namens The Frozen Wilds soll noch in diesem Jahr erfolgen - ein konkreter Termin steht bislang nicht fest. Auch lässt sich bisher nur erahnen, welche Aufgaben Heldin Aloy im Zusatzinhalt nachgehen muss. Der unten angefügte E3-Trailer gibt immerhin erste Hinweise - und gewährt Einblicke in den DLC für Horizon: Zero Dawn. In der Erweiterung erkundet Aloy offenbar überwiegend verschneite Gebiete.

Daher liegt die Vermutung nahe, dass der DLC im Norden der Spielwelt angesiedelt ist - dort verteidigen die Banuk ihre Gebiete. Details zur Story im Zusatzinhalt zum Action-Rollenspiel-Hit sind bislang nicht bekannt. Sobald uns weitere Informationen erreichen, erfahrt ihr das wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Horizon: Zero Dawn. Das von Guerrilla Games entwickelte Action-Rollenspiel kam Anfang März exklusiv für PlayStation 4 in den Handel.

Seit der Veröffentlichung wurde Horizon: Zero Dawn mit zahlreichen Patches immer weiter verbessert. Dass sich ein Kauf des Action-Rollenspiels lohnt, lest ihr in unserem ausführlichen Test zu Horizon: Zero Dawn. Übrigens: Wer den PS4-Hit günstig ergattern will, dem sei ein Blick in die Meldung zum aktuellen Sale im PSN empfohlen. Das Abenteuer erhaltet ihr derzeit schon für unter 40 Euro. Eine Übersicht zu den von Sony auf der E3 2017 vorgestellten Spielen gibt's unter diesem Link.