Horizon: Zero Dawn: ​Sony kündigt Bundle mit PS4 Slim an

Der Release von Horizon: Zero Dawn naht: Das neue Action-Rollenspiel von Guerrilla Games kommt am 1. März exklusiv für PlayStation 4 auf den Markt. Begleitend zum Release stellt Sony ein attraktives PS4-Bundle in die Regale. Das Spielepaket enthält neben Horizon Zero Dawn auf Blu-ray auch die PlayStation 4 Slim mit 1-Terabyte-Festplatte. Zudem liegen dem Bundle zwei DualShock-4-Controller bei. Ein Foto vom Horizon-PS4-Bundle halten wir in unserer Galerie für euch bereit. Zu welchem Preis das Paket veröffentlicht wird, nannte Sony nicht. Vermutlich lässt sich das Bundle für rund 350 Euro erwerben. Für weitere Infos behaltet ihr am besten unsere Themenseite zu Horizon Zero Dawn im Auge. Ein Bundle mit der leistungsstärkeren PS4 Pro kündigte Sony nicht an.

Zuletzt gab es beispielsweise Neuigkeiten zum Thema Mikrotransaktionen. Bei Horizon: Zero Dawn handelt es sich um eine reine Singleplayer-Erfahrung, ohne jeglichen Mehrspieler-Part. Trotzdem hat sich ein Nutzer auf Twitter die Frage gestellt, ob es im Spiel möglicherweise Mikrotransaktionen gibt, etwa für Ressourcen. Die Entwickler von Guerrilla Games antworteten prompt: "Es wird keine Mikrotransaktionen in Horizon: Zero Dawn geben", schrieben die Macher auf ihrem Twitter-Kanal.

Zuletzt hatten wir die Möglichkeit, Horizon Zero Dawn vor dem Release bei den Entwicklern anzuspielen. Unsere Vorschau samt Einschätzung lest ihr in Kürze auf unserer Webseite. Zur Einstimmung halten wir nachfolgend den jüngst veröffentlichten Cinematic-Trailer zum Action-Rollenspiel für euch bereit.