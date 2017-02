Noch etwas mehr als zwei Wochen dauert es bis zur offiziellen Veröffentlichung von Horizion: Zero Dawn. Kurz vor dem Release sind jetzt im beliebten Neogaf-Forum eine Hand voll neuer Screenshots aufgetaucht. Diese zeigen das PS4-exklusive Action-Rollenspiel in seiner ganzen Pracht und geben Einblicke in einige bisher nicht gezeigte Schauplätze. So ist auf zwei dieser Bilder zum Beispiel eine Art Dungeon zu sehen, der offenbar "Cauldron" genannt wird.

Die beiden anderen Bilder zeigen deutlich farbenfrohere Aufnahmen aus der offenen Spielwelt. Horizon: Zero Dawn nutzt die Decima Engine, die auch schon bei Killzone: Shadow Fall und Until Dawn zum Einsatz gekommen ist. Für das Rollenspiel haben die Entwickler von Guerrilla Games deutlich am Grafikmotor gearbeitet, um unter anderem auch 4K- und HDR-Features für die PS4 Pro anbieten zu können. Als mögliche Quelle der geleakten Screenshots gelten vorzeitig verkaufte Versionen des Spiels.

Ebenfalls bei Neogaf haben User gemeldet, dass der Titel angeblich bei einem brasilianischen Händler bereits verkauft werden - zwei Wochen vor Release. Die Nutzer des Diskussionsforums stellen sich bereits auf diverse Spoiler ein, die in den kommenden Tagen auftauchen könnten. Bereits vor über einer Woche gelangte eine Aufnahme der Weltkarte an die Öffentlichkeit, die einen Eindruck von der Größe der Spielwelt vermittelt. Horizon: Zero Dawn erscheint am 1. März 2017 exklusiv für die Playstation 4.

