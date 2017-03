Horizon Zero Dawn: Probleme beim Abspielen der Eröffnungssequenz

Am vergangenen Mittwoch wurde mit Horizon Zero Dawn ein weiterer Exklusiv-Titel für Sonys PlayStation 4 veröffentlicht. Derzeit gibt es jedoch einige Berichte von Spielern, die Probleme mit dem Ansehen der Eröffnungssequenz des Abenteuers haben. Demnach soll Horizon Zero Dawn in vereinzelten Fällen während des Videos komplett abstürzen. Das Entwicklerteam von Guerilla Games hat bereits via Twitter bekannt gegeben, dass der Vorfall aktuell untersucht und an möglichen Lösungen gearbeitet wird.



We're currently looking at an issue some players have reported while viewing Horizon's opening cinematic. Apologies for the inconvenience! — Guerrilla Games (@Guerrilla) 1. März 2017

Falls es auch bei euch zu Problemen zu Beginn des Abenteuers kommt, könnt ihr euch die ersten 30 Minuten von Horizon Zero Dawn - inklusive der Eröffnungssequenz - unterhalb dieser Meldung ansehen. Im Test von PC Games konnte der Exklusiv-Titel mit einer Wertung von 90 Prozent vollkommen überzeugen. In der Geschichte des Spiels geht es um Protagonistin Aloy, die in einer riesigen post-apokalyptischen Welt mit gefährlichen mechanischen Kreaturen um das Überleben kämpft. Dabei ist sie auf der Suche nach einer vergessenen Zivilisation und deren Geheimnisse. Weitere Meldungen und Videos zu Horizon Zero Dawn findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: GameSpot